Юлія Навальна назвала Крим "фактично російським"

Російська опозиціонерка Юлія Навальна. Фото ілюстративне: minval.az

Дружина покійного російського опозиціонера Олексія Навального в інтерв’ю фінському журналісту озвучила тезу, яка цілком збігається з позицією Кремля. Вона назвала Крим "фактично російським".

Відео з інтерв'ю опублікувало видання United 24.

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Заява Юлії Навальної

Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, заявила, що Крим "юридично належить Україні, але фактично — Росії". За її словами, питання півострова буде "складним", зокрема через мільйони виданих російських паспортів.

"Де-юре Крим належить Україні, а де-факто — він належить Росії. І це буде складне питання, бо не забувайте про мільйони людей, які, скажімо так, отримали російські паспорти. І навіть Україна та українські чиновники згодні, що це дуже складне питання", — сказала Навальна.

Крим — це Україна

Зазначимо, що те, що Росія видала мільйони паспортів під час окупації, не має жодної юридичної сили. Це — примусова паспортизація, яка підпадає під визначення воєнного злочину згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Додамо, що анексія Криму Росією у 2014 році не визнана жодною демократичною країною світу. Усі авторитетні міжнародні інституції, включно з ООН, наголошують: Крим — це Україна.

Нагадаємо, ЗСУ влучними дроновими ударами знищили радіолокаційні станції та комплекси протиповітряної оборони в Криму. Також кримчанка розповіла, як в школах панічно бояться української мови.