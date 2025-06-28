Юлия Навальная назвала Крым "фактически российским"

Российская оппозиционерка Юлия Навальная. Фото иллюстративное: minval.az

Жена покойного российского оппозиционера Алексея Навального в интервью финскому журналисту озвучила тезис, который полностью совпадает с позицией Кремля. Она назвала Крым "фактически российским".

Видео из интервью опубликовало издание United 24.

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Заявление Юлии Навальной

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, заявила, что Крым "юридически принадлежит Украине, но фактически — России". По ее словам, вопрос полуострова будет "сложным", в частности из-за миллионов выданных российских паспортов.

"Де-юре Крым принадлежит Украине, а де-факто — он принадлежит России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, которые, скажем так, получили российские паспорта. И даже Украина и украинские чиновники согласны, что это очень сложный вопрос", — сказала Навальная.

Крым — это Украина

Отметим, что то, что Россия выдала миллионы паспортов во время оккупации, не имеет никакой юридической силы. Это — принудительная паспортизация, которая подпадает под определение военного преступления согласно международному гуманитарному праву.

Добавим, что аннексия Крыма Россией в 2014 году не признана ни одной демократической страной мира. Все авторитетные международные институты, включая ООН, отмечают: Крым — это Украина.

Напомним, ВСУ точными дроновыми ударами уничтожили радиолокационные станции и комплексы противовоздушной обороны в Крыму. Также крымчанка рассказала, как в школах панически боятся украинского языка.