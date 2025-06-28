Юлия Навальная назвала Крым "фактически российским"

Юлия Навальная повторила тезис Кремля о "российском" Крыме
Жена покойного российского оппозиционера Алексея Навального в интервью финскому журналисту озвучила тезис, который полностью совпадает с позицией Кремля. Она назвала Крым "фактически российским".
Видео из интервью опубликовало издание United 24.
Заявление Юлии Навальной
Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, заявила, что Крым "юридически принадлежит Украине, но фактически — России". По ее словам, вопрос полуострова будет "сложным", в частности из-за миллионов выданных российских паспортов.
"Де-юре Крым принадлежит Украине, а де-факто — он принадлежит России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, которые, скажем так, получили российские паспорта. И даже Украина и украинские чиновники согласны, что это очень сложный вопрос", — сказала Навальная.
Крым — это Украина
Отметим, что то, что Россия выдала миллионы паспортов во время оккупации, не имеет никакой юридической силы. Это — принудительная паспортизация, которая подпадает под определение военного преступления согласно международному гуманитарному праву.
Добавим, что аннексия Крыма Россией в 2014 году не признана ни одной демократической страной мира. Все авторитетные международные институты, включая ООН, отмечают: Крым — это Украина.
Напомним, ВСУ точными дроновыми ударами уничтожили радиолокационные станции и комплексы противовоздушной обороны в Крыму. Также крымчанка рассказала, как в школах панически боятся украинского языка.
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