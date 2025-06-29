Обстріл Миколаєва — шість ракет випущені з Криму

Ракети летіли з Криму — деталі нічного обстрілу Миколаєва
У ніч проти 29 червня росіяни випустили по Миколаєву шість балістичних ракет з окупованого Криму. Ворог ударив по місту касетними й осколково-фугасними снарядами. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти та виникла пожежа.
Про це у неділю, 29 червня, в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Росія вдарила по Миколаєву
За його словами, обстріл тривав із боку тимчасово окупованого Криму. По місту випустили шість балістичних ракет.
"Це були шість пускових із Криму. Якщо чесно, я вважав, що їх чотири — бо два знищили атаками з нашої сторони. Але, мабуть, довезли ще дві установки, і вони всі працювали по Миколаєву. Три ракети були касетні, три — звичайні. Давно такого не було", — сказав Кім.
Внаслідок удару зайнялася пожежа на одному з місцевих підприємств, яке вже потрапляло під обстріл. Її швидко ліквідували. Постраждалих немає.
"Дійсно, атакували підприємства. Наші служби згасили пожежу. Так і живемо", — додав очільник ОВА.
Росіяни тероризують людей
За словами Кіма, така атака була нетиповою, адже росіяни одночасно застосували й ракети, і дрони. Він припустив, що загарбники отримали команду просто тероризувати людей.
"Росіяни не так часто вдаються до ракетних ударів, зокрема через море, бо ми близько до Криму. Але цієї ночі застосували й ракети, і дрони одночасно. У цьому і була специфіка атаки. Вони б’ють, коли заманеться, логіка їхніх дій не завжди зрозуміла. Мабуть, є команда тероризувати населення", — пояснив Кім.
Також він наголосив, що місто не має засобів, аби самостійно захищатись від балістичних ракет. Тому впоратися з такими атаками вони не в змозі.
"Ми не маємо засобів, щоб перехопити такі ракети. Це виключно завдання Сил оборони. Жодні мобільні групи не можуть впоратись із балістикою. Ми не можемо впливати на ці атаки", — сказав він.
Нагадаємо, росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Львівській області. Також ми писали, що під час відбиття масованого повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу, підполковник Максим Устименко.
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