Обстріл Миколаєва — шість ракет випущені з Криму

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 29 червня росіяни випустили по Миколаєву шість балістичних ракет з окупованого Криму. Ворог ударив по місту касетними й осколково-фугасними снарядами. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти та виникла пожежа.

Про це у неділю, 29 червня, в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Росія вдарила по Миколаєву

За його словами, обстріл тривав із боку тимчасово окупованого Криму. По місту випустили шість балістичних ракет.

"Це були шість пускових із Криму. Якщо чесно, я вважав, що їх чотири — бо два знищили атаками з нашої сторони. Але, мабуть, довезли ще дві установки, і вони всі працювали по Миколаєву. Три ракети були касетні, три — звичайні. Давно такого не було", — сказав Кім.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на одному з місцевих підприємств, яке вже потрапляло під обстріл. Її швидко ліквідували. Постраждалих немає.

"Дійсно, атакували підприємства. Наші служби згасили пожежу. Так і живемо", — додав очільник ОВА.

Росіяни тероризують людей

За словами Кіма, така атака була нетиповою, адже росіяни одночасно застосували й ракети, і дрони. Він припустив, що загарбники отримали команду просто тероризувати людей.

"Росіяни не так часто вдаються до ракетних ударів, зокрема через море, бо ми близько до Криму. Але цієї ночі застосували й ракети, і дрони одночасно. У цьому і була специфіка атаки. Вони б’ють, коли заманеться, логіка їхніх дій не завжди зрозуміла. Мабуть, є команда тероризувати населення", — пояснив Кім.

Також він наголосив, що місто не має засобів, аби самостійно захищатись від балістичних ракет. Тому впоратися з такими атаками вони не в змозі.

"Ми не маємо засобів, щоб перехопити такі ракети. Це виключно завдання Сил оборони. Жодні мобільні групи не можуть впоратись із балістикою. Ми не можемо впливати на ці атаки", — сказав він.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Львівській області. Також ми писали, що під час відбиття масованого повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу, підполковник Максим Устименко.