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Головна Одеса Росіяни обстріляли підприємство у Миколаєві — чим били

Росіяни обстріляли підприємство у Миколаєві — чим били

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 09:15
Атака по Миколаєву 29 червня: пожежа на інфраструктурному об'єкті
Рятувальник гасить вогонь на підприємстві. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ключові моменти Обстріл Миколаєва Обстріл FPV-дронами

У ніч проти 29 червня росіяни обстріляли Миколаїв балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Удар прийшовся по інфраструктурному об'єкту, спалахнула пожежа. Окрім цього, напередодні, у Миколаївському районі зафіксовані нові обстріли дронами FPV.

Про це у неділю, 29 червня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот з Telegram

Обстріл Миколаєва

За його даними, Росія завдала удару по Миколаєву балістичними ракетами близько 01:28. Менш ніж за півтори години, о 02:56, над містом з’явилися групи ударних дронів типу "Shahed 131/136". Ціллю знову став обʼєкт інфраструктури. Унаслідок атаки виникла пожежа — вогонь охопив складські приміщення. Рятувальники швидко ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Всього над Миколаївщиною за ніч збили 19 БпЛА типу "Shahed 131/136".

Обстріл FPV-дронами

Не обійшлося без обстрілів і в Миколаївському районі. Вранці, 28 червня, о 07:32, російська армія обстріляла Куцурубську громаду артилерією, а згодом — двічі вдарила FPV-дронами. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. В тому ж районі в селі Лупареве Галицинівської громади внаслідок влучання дрона постраждав дачний будинок.

Також 28 червня о 16:40 FPV-дроном атакували місто Очаків. І в цьому випадку обійшлося без жертв.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували критичну інфраструктуру Львівської області. Також під час атаки, Польща разом із країнами-союзницями активувала свої сили протиповітряної оборони

Миколаїв обстріли Миколаївська область Новини Одеси підприємства атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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