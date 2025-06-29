Атака по Николаеву 29 июня: пожар на инфраструктурном объекте

Спасатель тушит огонь на предприятии. Фото: ГСЧС Николаевщины

В ночь на 29 июня россияне обстреляли Николаев баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Удар пришелся по инфраструктурному объекту, вспыхнул пожар. Кроме этого, накануне, в Николаевском районе зафиксированы новые обстрелы дронами FPV.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот из Telegram

Обстрел Николаева

По его данным, Россия нанесла удар по Николаеву баллистическими ракетами около 01:28. Менее чем через полтора часа, в 02:56, над городом появились группы ударных дронов типа "Shahed 131/136". Целью снова стал объект инфраструктуры. В результате атаки возник пожар - огонь охватил складские помещения. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Всего над Николаевской областью за ночь сбили 19 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Обстрел FPV-дронами

Не обошлось без обстрелов и в Николаевском районе. Утром, 28 июня, в 07:32, российская армия обстреляла Куцурубскую громаду артиллерией, а затем — дважды ударила FPV-дронами. В селе Дмитровка поврежден частный дом. В том же районе в селе Лупарево Галициновской общины в результате попадания дрона пострадал дачный дом.

Также 28 июня в 16:40 FPV-дроном атаковали город Очаков. И в этом случае обошлось без жертв.

Напомним, россияне в ночь на 29 июня атаковали критическую инфраструктуру Львовской области. Также во время атаки, Польша вместе со странами-союзницами активировала свои силы противовоздушной обороны.