Обстрел Николаева - шесть ракет выпущены из Крыма

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 29 июня россияне выпустили по Николаеву шесть баллистических ракет из оккупированного Крыма. Враг ударил по городу кассетными и осколочно-фугасными снарядами. Повреждены инфраструктурные объекты и возник пожар.

Об этом в воскресенье, 29 июня, в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Россия ударила по Николаеву

По его словам, обстрел продолжался со стороны временно оккупированного Крыма. По городу выпустили шесть баллистических ракет.

"Это были шесть пусковых из Крыма. Если честно, я считал, что их четыре - потому что два уничтожили атаками с нашей стороны. Но, видимо, довезли еще две установки, и они все работали по Николаеву. Три ракеты были кассетные, три - обычные. Давно такого не было", — сказал Ким.

В результате удара загорелся пожар на одном из местных предприятий, которое уже попадало под обстрел. Его быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

"Действительно, атаковали предприятия. Наши службы потушили пожар. Так и живем", — добавил глава ОВА.

Россияне терроризируют людей

По словам Кима, такая атака была нетипичной, ведь россияне одновременно применили и ракеты, и дроны. Он предположил, что захватчики получили команду просто терроризировать людей.

"Россияне не так часто прибегают к ракетным ударам, в частности через море, потому что мы близко к Крыму. Но этой ночью применили и ракеты, и дроны одновременно. В этом и была специфика атаки. Они бьют, когда вздумается, логика их действий не всегда понятна. Видимо, есть команда терроризировать население", — пояснил Ким.

Также он отметил, что город не имеет средств, чтобы самостоятельно защищаться от баллистических ракет. Поэтому справиться с такими атаками они не в состоянии.

"Мы не имеем средств, чтобы перехватить такие ракеты. Это исключительно задача Сил обороны. Никакие мобильные группы не могут справиться с баллистикой. Мы не можем влиять на эти атаки", — сказал он.

Напомним, россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру во Львовской области. Также мы писали, что во время отражения массированного воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко.