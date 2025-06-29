Обстрел Николаева - шесть ракет выпущены из Крыма

Ракеты летели из Крыма — детали ночного обстрела Николаева
В ночь на 29 июня россияне выпустили по Николаеву шесть баллистических ракет из оккупированного Крыма. Враг ударил по городу кассетными и осколочно-фугасными снарядами. Повреждены инфраструктурные объекты и возник пожар.
Об этом в воскресенье, 29 июня, в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Россия ударила по Николаеву
По его словам, обстрел продолжался со стороны временно оккупированного Крыма. По городу выпустили шесть баллистических ракет.
"Это были шесть пусковых из Крыма. Если честно, я считал, что их четыре - потому что два уничтожили атаками с нашей стороны. Но, видимо, довезли еще две установки, и они все работали по Николаеву. Три ракеты были кассетные, три - обычные. Давно такого не было", — сказал Ким.
В результате удара загорелся пожар на одном из местных предприятий, которое уже попадало под обстрел. Его быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
"Действительно, атаковали предприятия. Наши службы потушили пожар. Так и живем", — добавил глава ОВА.
Россияне терроризируют людей
По словам Кима, такая атака была нетипичной, ведь россияне одновременно применили и ракеты, и дроны. Он предположил, что захватчики получили команду просто терроризировать людей.
"Россияне не так часто прибегают к ракетным ударам, в частности через море, потому что мы близко к Крыму. Но этой ночью применили и ракеты, и дроны одновременно. В этом и была специфика атаки. Они бьют, когда вздумается, логика их действий не всегда понятна. Видимо, есть команда терроризировать население", — пояснил Ким.
Также он отметил, что город не имеет средств, чтобы самостоятельно защищаться от баллистических ракет. Поэтому справиться с такими атаками они не в состоянии.
"Мы не имеем средств, чтобы перехватить такие ракеты. Это исключительно задача Сил обороны. Никакие мобильные группы не могут справиться с баллистикой. Мы не можем влиять на эти атаки", — сказал он.
Напомним, россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру во Львовской области. Также мы писали, что во время отражения массированного воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко.
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