Россия привлекает Китай к строительству в Крыму

Керченский морской порт. Фото: Служба внешней разведки Украины

Россия планирует привлечь китайский бизнес к строительству инфраструктуры во временно оккупированном Крыму. Речь идет о проектах, которые имеют стратегическое значение для военных и торговли.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Реклама

Читайте также:

Китай построит для РФ порт и железную дорогу в Крыму

По их данным, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже есть предварительные договоренности по строительству двух крупных объектов: Керченского морского порта, который Россия активно использует для "серого" экспорта, и транспортной инфраструктуры вблизи озера Донузлав, где базируется российский военный флот.

Какая компания хочет инвестировать

Россияне планируют пригласить китайских подрядчиков на полуостров для подписания окончательных соглашений. Среди потенциальных участников — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), одна из крупнейших китайских компаний, специализирующаяся на строительстве портов, железных дорог и дорог.

Ориентировочная сумма проектов составляет около 10 миллиардов долларов США.

Напомним, во временно оккупированном Крыму захватчики строят завод, который будет работать на китайском оборудовании. Также мы писали, что россияне выпустили по Николаеву шесть баллистических ракет из оккупированного Крыма.