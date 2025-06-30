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Главная Одесса Милитаризация Крыма — РФ возрождает заброшенную советскую базу

Милитаризация Крыма — РФ возрождает заброшенную советскую базу

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Дата публикации 30 июня 2025 09:55
Россия в Крыму использует советскую базу подводных лодок — АТЕШ
Военные РФ военные РФ. Фото иллюстративное: REUTERS

Россияне начали использовать советскую заброшенную базу подводных лодок в Крыму. По мнению партизан, объект может использоваться как склад боеприпасов или защищенный командный пункт.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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База подводных лодок

Партизаны в Крыму провели разведку территории Балаклавской бухты, где зафиксировали активность на территории заброшенной бывшей базы подводных лодок. Вследствие недавнего сноса заброшенных домов в прибрежной зоне открылся обзор на вход в штольню, из которой в советское время осуществлялась погрузка и выгрузка военных торпед и ракет. Сейчас вход в подземное сооружение свободен, а прилегающая территория расчищена. Это может свидетельствовать о подготовке объекта к повторному использованию, считают агенты АТЕШ.

"Наш агент зафиксировал наличие убранных барьеров и строительного мусора, отсутствие охраны вблизи входа в тоннель (что может быть временной маскировкой), а также обнаружил активность в отдельных домах поблизости — часть помещений, возможно, законсервирована, но не заброшена", — говорится в сообщении АТЕШ.

Добавим, бывшая база может использоваться как укрытие для хранения боеприпасов или как защищенный командный пункт.

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Вход в штольню. Фото: АТЕШ
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Бухта, вид сверху. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, что китайцы будут строить порт и железную дорогу в Крыму. А также об уничтожении комплексов ПВО на оккупированном полуострове.

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине АТЕШ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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