Россия в Крыму использует советскую базу подводных лодок — АТЕШ

Милитаризация Крыма — РФ возрождает заброшенную советскую базу
Россияне начали использовать советскую заброшенную базу подводных лодок в Крыму. По мнению партизан, объект может использоваться как склад боеприпасов или защищенный командный пункт.
Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.
База подводных лодок
Партизаны в Крыму провели разведку территории Балаклавской бухты, где зафиксировали активность на территории заброшенной бывшей базы подводных лодок. Вследствие недавнего сноса заброшенных домов в прибрежной зоне открылся обзор на вход в штольню, из которой в советское время осуществлялась погрузка и выгрузка военных торпед и ракет. Сейчас вход в подземное сооружение свободен, а прилегающая территория расчищена. Это может свидетельствовать о подготовке объекта к повторному использованию, считают агенты АТЕШ.
"Наш агент зафиксировал наличие убранных барьеров и строительного мусора, отсутствие охраны вблизи входа в тоннель (что может быть временной маскировкой), а также обнаружил активность в отдельных домах поблизости — часть помещений, возможно, законсервирована, но не заброшена", — говорится в сообщении АТЕШ.
Добавим, бывшая база может использоваться как укрытие для хранения боеприпасов или как защищенный командный пункт.
Напомним, недавно мы писали о том, что китайцы будут строить порт и железную дорогу в Крыму. А также об уничтожении комплексов ПВО на оккупированном полуострове.
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