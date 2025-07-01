ГУР Украины уничтожило дронами системы ПВО и истребитель Су-30 на аэродроме в Крыму

Атака на Крым — украинские БпЛА уничтожили истребитель РФ (видео)
Украинская разведка осуществила массированную атаку на противовоздушную оборону Крыма и военный аэродром на оккупированном полуострове. Точными ударами были уничтожены не только дорогостоящие системы ПВО, но и истребитель ВС РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Атака на Крым
Главное управление разведки осуществило атаку на Крым с помощью дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер". Беспилотники ГУР застали россиян врасплох и успешно отработали по аэродрому в Саках и по системам ПВО полуострова. В частности, во время боя были уничтожены:
- ЗРГК "панцирь-С1" вместе с обслугой,
- РЛС "ниобий-СВ",
- береговой РЛС "Печора-3",
- РЛС "Противник-ГЭ",
- российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.
"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам — в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", — говорится в сообщении Главного управления разведки.
Напомним, недавно мы писали о том, что россияне глушили связь в Саках, чтобы предотвратить атаки ВСУ по аэродрому. А также о том, зачем РФ возрождает заброшенную советскую базу подводных лодок в Крыму.
Читайте Новини.LIVE!