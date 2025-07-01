ГУР Украины уничтожило дронами системы ПВО и истребитель Су-30 на аэродроме в Крыму

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное: Слово и дело

Украинская разведка осуществила массированную атаку на противовоздушную оборону Крыма и военный аэродром на оккупированном полуострове. Точными ударами были уничтожены не только дорогостоящие системы ПВО, но и истребитель ВС РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Главное управление разведки осуществило атаку на Крым с помощью дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер". Беспилотники ГУР застали россиян врасплох и успешно отработали по аэродрому в Саках и по системам ПВО полуострова. В частности, во время боя были уничтожены:

ЗРГК "панцирь-С1" вместе с обслугой,

РЛС "ниобий-СВ",

береговой РЛС "Печора-3",

РЛС "Противник-ГЭ",

российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам — в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", — говорится в сообщении Главного управления разведки.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне глушили связь в Саках, чтобы предотвратить атаки ВСУ по аэродрому. А также о том, зачем РФ возрождает заброшенную советскую базу подводных лодок в Крыму.