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Головна Одеса Атака на Крим — українські БпЛА знищили винищувач РФ (відео)

Атака на Крим — українські БпЛА знищили винищувач РФ (відео)

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 10:22
ГУР України знищило дронами системи ППО та винищувач Су-30 на аеродромі в Криму
Вибухи у Криму. Фото ілюстративне: Слово і діло

Українська розвідка здійснила масовану атаку на протиповітряну оборону Криму та військовий аеродром на окупованому півострові. Влучними ударами було знищено не тільки дороговартісні системи ППО, але й винищувач ЗС РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Атака на Крим

Головне управління розвідки здійснило атаку на Крим за допомогою дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер". Безпілотники ГУР застали росіян зненацька та успішно відпрацювали по аеродрому в Саках та по системах ППО півострову. Зокрема, під час бою було знищено:

  • ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою,
  • РЛС "ніобій-СВ",
  • берегової РЛС "пєчора-3",
  • РЛС "протівнік-ГЕ",
  • російський винищувач Су-30 на аеродромі в Саках. 

"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох ― зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис",— йдеться у повідомлення Головного управління розвідки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни глушили зв'язок у Саках, аби запобігти атаки ЗСУ по аеродрому. А також про те, навіщо РФ відроджує занедбану радянську базу підводних човнів у Криму.

Одеса Крим Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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