ГУР України знищило дронами системи ППО та винищувач Су-30 на аеродромі в Криму

Вибухи у Криму. Фото ілюстративне: Слово і діло

Українська розвідка здійснила масовану атаку на протиповітряну оборону Криму та військовий аеродром на окупованому півострові. Влучними ударами було знищено не тільки дороговартісні системи ППО, але й винищувач ЗС РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Головне управління розвідки здійснило атаку на Крим за допомогою дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер". Безпілотники ГУР застали росіян зненацька та успішно відпрацювали по аеродрому в Саках та по системах ППО півострову. Зокрема, під час бою було знищено:

ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою,

РЛС "ніобій-СВ",

берегової РЛС "пєчора-3",

РЛС "протівнік-ГЕ",

російський винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох ― зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис",— йдеться у повідомлення Головного управління розвідки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни глушили зв'язок у Саках, аби запобігти атаки ЗСУ по аеродрому. А також про те, навіщо РФ відроджує занедбану радянську базу підводних човнів у Криму.