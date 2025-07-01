ГУР України знищило дронами системи ППО та винищувач Су-30 на аеродромі в Криму

Атака на Крим — українські БпЛА знищили винищувач РФ (відео)
Українська розвідка здійснила масовану атаку на протиповітряну оборону Криму та військовий аеродром на окупованому півострові. Влучними ударами було знищено не тільки дороговартісні системи ППО, але й винищувач ЗС РФ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Атака на Крим
Головне управління розвідки здійснило атаку на Крим за допомогою дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер". Безпілотники ГУР застали росіян зненацька та успішно відпрацювали по аеродрому в Саках та по системах ППО півострову. Зокрема, під час бою було знищено:
- ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою,
- РЛС "ніобій-СВ",
- берегової РЛС "пєчора-3",
- РЛС "протівнік-ГЕ",
- російський винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.
"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох ― зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис",— йдеться у повідомлення Головного управління розвідки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни глушили зв'язок у Саках, аби запобігти атаки ЗСУ по аеродрому. А також про те, навіщо РФ відроджує занедбану радянську базу підводних човнів у Криму.
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