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Главная Одесса Россияне пытаются защитить порты и корабли в Крыму,— Буданов

Россияне пытаются защитить порты и корабли в Крыму,— Буданов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:38
Глава ГУР Буданов о том, как РФ защищает порты в Крыму
Порт в Крыму. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россия максимально защитила свои военные объекты в портах Крыма. Все больше опасаясь ударов со стороны ВСУ, РФ применила для этого самое современное оборудование, которое способна была произвести.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов на мероприятии в музее военной разведки Украины, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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С каждым ударом ВСУ по военным объектам Крыма россияне все больше опасаются поражения своих кораблей в портах. Поэтому ВС РФ максимально пытаются защитить их самыми современными системами противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы.

"Если кто-то говорит, что там нет проблем — или врут или некомпетентны. Они максимально нарастили системы защиты и оснастили их сейчас всем самым современным, что они только смогли произвести. То есть они боятся, очень серьезно боятся всех действий, которые происходили все эти годы, поэтому пытаются помешать тому, чтобы корабельный состав был уничтожен в портах", — говорит глава ГУР.

Кирилл Буданов также добавил, что ВСУ, в отличие от врага, никогда не атакуют гражданские объекты Крыма.

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Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как украинские дроны поразили истребитель в Крыму. А также о том, как РФ защищает свои аэродромы на оккупированном полуострове.

Одесса разведка Новости Одессы Кирилл Буданов война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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