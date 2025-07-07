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ЗСУ успішно знищують радіолокаційні системи у Криму

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 10:24
Росія слідкує за півднем України з Криму, але ЗСУ регулярно вражають РЛС РФ, - Братчук
Окупований Крим. Фото ілюстративне: Крим. Реалії

Саме з Криму Росія намагається слідкувати за південними територіями України. Однак ЗСУ регулярно виводять з ладу ворожі РЛС, що послаблює розвідувальну спроможність військ РФ.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Спостереження за півднем

Російська армія спостерігає за півднем України завдяки кримському півострову. Для цього вона застосовує радіолокаційні системи та інші розвідувальні засоби. Це допомагає РФ контролювати як лінію фронту, так і тилові регіони. 

Проте ЗСУ регулярно виводять з ладу російські РЛС. За словами Сергія Братчука, лише за останній тиждень було вражено кілька важливих російських радіолокаційних станцій.

"Наші бобри дуже добре гризуть російські РЛСки Я навіть перерахую: РЛС "Ніобій",  береговий РЛС "Печора", звичайно ми гвоорим про РЛС "Противник" та про "Панцир С-1", який також був знищений нат ериторії тимчасово окупованого Криму",— каже Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Крим може залишитися без питної води. А також про те, що представники влади півострову все більше побоюються атак ЗСУ та їздять на авто із РЕБами.

Одеса Крим Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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