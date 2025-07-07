Росія слідкує за півднем України з Криму, але ЗСУ регулярно вражають РЛС РФ, - Братчук

ЗСУ успішно знищують радіолокаційні системи у Криму
Саме з Криму Росія намагається слідкувати за південними територіями України. Однак ЗСУ регулярно виводять з ладу ворожі РЛС, що послаблює розвідувальну спроможність військ РФ.
Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Спостереження за півднем
Російська армія спостерігає за півднем України завдяки кримському півострову. Для цього вона застосовує радіолокаційні системи та інші розвідувальні засоби. Це допомагає РФ контролювати як лінію фронту, так і тилові регіони.
Проте ЗСУ регулярно виводять з ладу російські РЛС. За словами Сергія Братчука, лише за останній тиждень було вражено кілька важливих російських радіолокаційних станцій.
"Наші бобри дуже добре гризуть російські РЛСки Я навіть перерахую: РЛС "Ніобій", береговий РЛС "Печора", звичайно ми гвоорим про РЛС "Противник" та про "Панцир С-1", який також був знищений нат ериторії тимчасово окупованого Криму",— каже Сергій Братчук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Крим може залишитися без питної води. А також про те, що представники влади півострову все більше побоюються атак ЗСУ та їздять на авто із РЕБами.
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