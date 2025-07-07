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Главная Одесса ВСУ успешно уничтожают радиолокационные системы в Крыму

ВСУ успешно уничтожают радиолокационные системы в Крыму

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 10:24
Россия следит за югом Украины из Крыма, но ВСУ регулярно поражают РЛС РФ, - Братчук
Оккупированный Крым. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Именно из Крыма Россия пытается следить за южными территориями Украины. Однако ВСУ регулярно выводят из строя вражеские РЛС, что ослабляет разведывательную способность войск РФ.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Наблюдение за югом

Российская армия наблюдает за югом Украины благодаря крымскому полуострову. Для этого она применяет радиолокационные системы и другие разведывательные средства. Это помогает РФ контролировать как линию фронта, так и тыловые регионы.

Однако ВСУ регулярно выводят из строя российские РЛС. По словам Сергея Братчука, только за последнюю неделю было поражено несколько важных российских радиолокационных станций.

"Наши бобры очень хорошо грызут российские РЛСки Я даже перечислю: РЛС "Ниобий", береговой РЛС "Печора", конечно мы говорим о РЛС "Противник" и о "Панцирь С-1", который также был уничтожен на территории временно оккупированного Крыма", — говорит Сергей Братчук.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что Крым может остаться без питьевой воды. А также о том, что представители власти полуострова все больше опасаются атак ВСУ и ездят на авто с РЭБами.

Одесса Крым Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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