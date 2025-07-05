Чому окупанти в Ялті не вмикають повітряну тривогу

Тимчасово окуповане місто Ялта. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованій Ялті від початку повномасштабної війни не пролунало жодної повітряної тривоги. Навіть під час атак на військові об'єкти Криму сирени мовчать.

Про це у Telegram-каналі повідомляє рух опору "Жовта стрічка" з посиланням на місцевих жителів.

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Допис активісті. Фото: скриншот з Telegram

Повітряна тривога в Ялті

Вони пишуть, що навіть коли в Криму відбуваються атаки на військові об’єкти, вибухи чи фіксується активність українських дронів — сирени в місті не вмикаються. Не звучать вони та біля зенітних комплексів або частин, де базується ворожа авіація.

Чому не оголошують небезпеку в Ялті

Причина, як припускають активісти, у бажанні окупаційної адміністрації зберегти "спокійну" картинку для туристів і російської пропаганди. Адже регулярні сигнали тривоги зіпсували б ілюзію мирного курорту, яку Кремль намагається нав’язати.

"Картинка важливіша за безпеку", — пишуть активісти.

Вони додають, що інструкції щодо цивільного захисту в місті застарілі, а нових від Москви колаборанти ще не отримали.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області Росії. Також ми писали, що Олександр Сирський два дні працював у підрозділах у Харківській області.