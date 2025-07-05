Чому окупанти в Ялті не вмикають повітряну тривогу

Стало відомо, чи вмикають в Криму сирени повітряних тривог
У тимчасово окупованій Ялті від початку повномасштабної війни не пролунало жодної повітряної тривоги. Навіть під час атак на військові об'єкти Криму сирени мовчать.
Про це у Telegram-каналі повідомляє рух опору "Жовта стрічка" з посиланням на місцевих жителів.
Повітряна тривога в Ялті
Вони пишуть, що навіть коли в Криму відбуваються атаки на військові об’єкти, вибухи чи фіксується активність українських дронів — сирени в місті не вмикаються. Не звучать вони та біля зенітних комплексів або частин, де базується ворожа авіація.
Чому не оголошують небезпеку в Ялті
Причина, як припускають активісти, у бажанні окупаційної адміністрації зберегти "спокійну" картинку для туристів і російської пропаганди. Адже регулярні сигнали тривоги зіпсували б ілюзію мирного курорту, яку Кремль намагається нав’язати.
"Картинка важливіша за безпеку", — пишуть активісти.
Вони додають, що інструкції щодо цивільного захисту в місті застарілі, а нових від Москви колаборанти ще не отримали.
Нагадаємо, українські військові завдали удару по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області Росії. Також ми писали, що Олександр Сирський два дні працював у підрозділах у Харківській області.
Читайте Новини.LIVE!