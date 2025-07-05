Почему оккупанты в Ялте не включают воздушную тревогу

Стало известно, включают ли в Крыму сирены воздушных тревог
Во временно оккупированной Ялте с начала полномасштабной войны не прозвучало ни одной воздушной тревоги. Даже во время атак на военные объекты Крыма сирены молчат.
Об этом в Telegram-канале сообщает движение сопротивления "Жовта стрічка" со ссылкой на местных жителей.
Воздушная тревога в Ялте
Они пишут, что даже когда в Крыму происходят атаки на военные объекты, взрывы или фиксируется активность украинских дронов — сирены в городе не включаются. Не звучат они и возле зенитных комплексов или частей, где базируется вражеская авиация.
Почему не объявляют опасность в Ялте
Причина, как предполагают активисты, в желании оккупационной администрации сохранить "спокойную" картинку для туристов и российской пропаганды. Ведь регулярные сигналы тревоги испортили бы иллюзию мирного курорта, которую Кремль пытается навязать.
"Картинка важнее безопасности", — пишут активисты.
Они добавляют, что инструкции по гражданской защите в городе устаревшие, а новых от Москвы коллаборационисты еще не получили.
Напомним, украинские военные нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области России. Также мы писали, что Александр Сырский два дня работал в подразделениях в Харьковской области.
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