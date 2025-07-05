Почему оккупанты в Ялте не включают воздушную тревогу

Временно оккупированный город Ялта. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированной Ялте с начала полномасштабной войны не прозвучало ни одной воздушной тревоги. Даже во время атак на военные объекты Крыма сирены молчат.

Об этом в Telegram-канале сообщает движение сопротивления "Жовта стрічка" со ссылкой на местных жителей.

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Сообщение активиста. Фото: скриншот из Telegram

Воздушная тревога в Ялте

Они пишут, что даже когда в Крыму происходят атаки на военные объекты, взрывы или фиксируется активность украинских дронов — сирены в городе не включаются. Не звучат они и возле зенитных комплексов или частей, где базируется вражеская авиация.

Почему не объявляют опасность в Ялте

Причина, как предполагают активисты, в желании оккупационной администрации сохранить "спокойную" картинку для туристов и российской пропаганды. Ведь регулярные сигналы тревоги испортили бы иллюзию мирного курорта, которую Кремль пытается навязать.

"Картинка важнее безопасности", — пишут активисты.

Они добавляют, что инструкции по гражданской защите в городе устаревшие, а новых от Москвы коллаборационисты еще не получили.

Напомним, украинские военные нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области России. Также мы писали, что Александр Сырский два дня работал в подразделениях в Харьковской области.