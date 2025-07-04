Экологический кризис в Крыму - мелеют водоемы, а власти РФ ничего с этим не делают

Изумрудное озеро в Крыму. Фото иллюстративное: 24 канал

Оккупационные власти Крыма продолжают игнорировать проблему обмеления водохранилищ полуострова. Тем временем уровень жидкости в водоемах каждый день снижается на 1-2 сантиметра, что неизбежно приведет к экологическому кризису.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер, ссылаясь на данные метеорологов.

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Экологический кризис

Засушливое начало лета в Крыму повлекло за собой еще большую потерю пресной воды в регионе. По данным местных гидрологов, июнь 2025 года не принес естественной влаги большинству речных бассейнов полуострова. Количество осадков в них колебалось от 1,3 до 43,2 мм, что составляло лишь половину от нормы. Исключением стал лишь Белогорский район.

Крымские горы, где расположены истоки основных рек полуострова, также не дождались серьезных дождей. Например, на известном плато Ай-Петри выпало в среднем 4,8 мм осадков за месяц, что составляет лишь 7% от нормы. А на Ангарском перевале — до 20,1 мм (четверть от нормы).

Водность рекордно выпала

Такой недобор осадков привел к тому, что водность в бассейнах всех рек Крымского полуострова постепенно упала. За последний месяц уровень воды снижался на один-два сантиметра в день.

В целом объем водохранилищ естественного стока до конца июня 2025 года в Крыму составил 102,85 миллиона кубометров. А это на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 54,97 миллиона кубометров меньше, чем в начале июня 2024 года. Однако оккупационные власти полуострова, несмотря на предупреждения гидрологов, упорно игнорируют проблему.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ уничтожает археологический слой Крыма. А также о том, как милитаризируют детей на полуострове.