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Головна Одеса Історію на смітник — РФ знищує археологічний шар Криму

Історію на смітник — РФ знищує археологічний шар Криму

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 18:53
Росія в Криму знищує археологічний шар будівельною технікою
Старовинний посуд. Фото: Жовта стрічка

Росіяни у Керчі руйнують археологічний шар, знищуючи будівельною технікою залишки стародавнього міста. А старовинний посуд складають при цьому як нікому не потрібне сміття

Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка".

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Знищення старовини

У Приморському парку Керчі ковшами екскаваторів знищуються культурні шари стародавнього міста. Під час робіт із "реконструкції" уламки амфор та черепиці складають як звичайне будівельне сміття. Таким чином росіяни знищують історичну спадщину Криму та України.

"Дуже боляче роблять ці світлини. Тотальна байдужість росіян до історичної спадщини, до справжньої історії. Намагалися говорити з окупаційною владою про це, просто як об стінку горохом. Так само як з Херсонесом Таврійським, як з Ластівчиним гніздом, все одне й те саме. Справжня історія нікому не цікава, вона знищується, викидається на смітник. А нова вигадується за методичками з Кремля", — каже активістка руху "Жовта стрічка" з археологічною освітою на умовах анонімності.

Історію на смітник — РФ знищує археологічний шар Криму - фото 1
Знищення археологічного шару. Фото: Жовта стрічка
Історію на смітник — РФ знищує археологічний шар Криму - фото 2
Залишки амфор. Фото: Жовта стрічка

Додамо, оновлення проводиться російським підрядником, афілійованим з компанією "Равелин", яка вже понад п'ять років не може провести реконструкцію Історичного бульвару у Севастополі. 

Історію на смітник — РФ знищує археологічний шар Криму - фото 1
Уламки старовинного посуду. Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ вивозить історичні реліквії з Криму. А також про відродження занедбаної військової бази на окупованому півострові.

 

Одеса Крим археологія Новини Одеси Посуд
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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