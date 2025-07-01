Росія в Криму знищує археологічний шар будівельною технікою

Старовинний посуд. Фото: Жовта стрічка

Росіяни у Керчі руйнують археологічний шар, знищуючи будівельною технікою залишки стародавнього міста. А старовинний посуд складають при цьому як нікому не потрібне сміття.

Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка".

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У Приморському парку Керчі ковшами екскаваторів знищуються культурні шари стародавнього міста. Під час робіт із "реконструкції" уламки амфор та черепиці складають як звичайне будівельне сміття. Таким чином росіяни знищують історичну спадщину Криму та України.

"Дуже боляче роблять ці світлини. Тотальна байдужість росіян до історичної спадщини, до справжньої історії. Намагалися говорити з окупаційною владою про це, просто як об стінку горохом. Так само як з Херсонесом Таврійським, як з Ластівчиним гніздом, все одне й те саме. Справжня історія нікому не цікава, вона знищується, викидається на смітник. А нова вигадується за методичками з Кремля", — каже активістка руху "Жовта стрічка" з археологічною освітою на умовах анонімності.

Знищення археологічного шару. Фото: Жовта стрічка

Залишки амфор. Фото: Жовта стрічка

Додамо, оновлення проводиться російським підрядником, афілійованим з компанією "Равелин", яка вже понад п'ять років не може провести реконструкцію Історичного бульвару у Севастополі.

Уламки старовинного посуду. Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ вивозить історичні реліквії з Криму. А також про відродження занедбаної військової бази на окупованому півострові.