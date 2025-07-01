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Главная Одесса Историю на свалку — РФ уничтожает археологический слой Крыма

Историю на свалку — РФ уничтожает археологический слой Крыма

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 18:53
Россия в Крыму уничтожает археологический слой строительной техникой
Старинная посуда. Фото: Желтая лента

Россияне в Керчи разрушают археологический слой, уничтожая строительной техникой остатки древнего города. А старинную посуду складывают при этом как никому не нужный мусор.

Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента".

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В Приморском парке Керчи ковшами экскаваторов уничтожаются культурные слои древнего города. Во время работ по "реконструкции" обломки амфор и черепицы складывают как обычный строительный мусор. Таким образом россияне уничтожают историческое наследие Крыма и Украины.

"Очень больно делают эти фотографии. Тотальное равнодушие россиян к историческому наследию, к настоящей истории. Пытались говорить с оккупационными властями об этом, просто как об стенку горохом. Так же как с Херсонесом Таврическим, как с Ласточкиным гнездом, все равно и то же самое. Настоящая история никому не интересна, она уничтожается, выбрасывается на помойку. А новая придумывается по методичкам из Кремля",— говорит активистка движения "Желтая лента" с археологическим образованием на условиях анонимности.

Историю на свалку — РФ уничтожает археологический слой Крыма - фото 1
Уничтожение археологического слоя. Фото: Желтая лента
Историю на свалку — РФ уничтожает археологический слой Крыма - фото 2
Остатки амфор. Фото: Желтая лента

Добавим, обновление проводится российским подрядчиком, аффилированным с компанией "Равелин", которая уже более 5 лет не может провести реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе.

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Обломки старинной посуды. Фото: Желтая лента

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ вывозит исторические реликвии из Крыма. А также о возрождении заброшенной военной базы на оккупированном полуострове.

 

Одесса Крым археология Новости Одессы Посуда
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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