Старинная посуда. Фото: Желтая лента

Россияне в Керчи разрушают археологический слой, уничтожая строительной техникой остатки древнего города. А старинную посуду складывают при этом как никому не нужный мусор.

Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента".

Реклама

Читайте также:

Уничтожение старины

В Приморском парке Керчи ковшами экскаваторов уничтожаются культурные слои древнего города. Во время работ по "реконструкции" обломки амфор и черепицы складывают как обычный строительный мусор. Таким образом россияне уничтожают историческое наследие Крыма и Украины.

"Очень больно делают эти фотографии. Тотальное равнодушие россиян к историческому наследию, к настоящей истории. Пытались говорить с оккупационными властями об этом, просто как об стенку горохом. Так же как с Херсонесом Таврическим, как с Ласточкиным гнездом, все равно и то же самое. Настоящая история никому не интересна, она уничтожается, выбрасывается на помойку. А новая придумывается по методичкам из Кремля",— говорит активистка движения "Желтая лента" с археологическим образованием на условиях анонимности.

Уничтожение археологического слоя. Фото: Желтая лента

Остатки амфор. Фото: Желтая лента

Добавим, обновление проводится российским подрядчиком, аффилированным с компанией "Равелин", которая уже более 5 лет не может провести реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе.

Обломки старинной посуды. Фото: Желтая лента

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ вывозит исторические реликвии из Крыма. А также о возрождении заброшенной военной базы на оккупированном полуострове.