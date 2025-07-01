Россияне продолжают археологические раскопки в Крыму, чтобы вывезти ценности в свои музеи

Раскопки в Крыму. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Россияне продолжают проводить незаконные археологические раскопки в Крыму. Под видом исследований, оккупанты хотят вывезти как можно больше объектов исторического и культурного наследия с полуострова в музеи РФ.

Об этом в интервью российским СМИ сообщил директор подконтрольного РФ Института археологии Крыма Вадим Майко.

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Археологические находки

По словам Вадима Майко, ученые исследовали Крым не более чем на 15-17%, несмотря на более чем 200 лет археологических работ. Поэтому большинство древней истории полуострова остается неразгаданной. Именно так оккупационные власти обосновывают незаконные раскопки.

"Каждый год проводились раскопки и они обязательно были сенсационными. И в этом году будет то же самое. Поэтому эта сенсация обязательно произойдет. Главное понять, почему именно такие находки и что за ними стоит", — говорит Вадим Майко.

Добавим, в течение 200 лет археологических исследований, за исключением украинского периода, ценные находки вывозились в Москву и Санкт-Петербург. Сегодня, после аннексии Крыма, россияне продолжают обогащать собственные музеи за счет оккупированного полуострова.

Напомним, недавно мы писали об атаке дронов ГУР на Крым с уничтожением ПВО и истребителя. А также о возрождении заброшенной военной базы на оккупированном полуострове.