Росіяни продовжують археологічні розкопки в Криму, аби вивезти цінності до своїх музеїв

Розкопки в Криму. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Росіяни продовжують проводити незаконні археологічні розкопки в Криму. Під виглядом досліджень, окупанти хочуть вивезти якомога більше об'єктів історичної та культурної спадщини з півострову в музеї РФ.

Про це в інтерв'ю російським ЗМІ повідомив директор підконтрольного РФ Інституту археології Криму Вадим Майко.

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За словами Вадима Майко, науковці дослідили Крим не більше ніж на 15-17%. незважаючи на більш ніж 200 років археологічних робіт. Тому більшість древньої історії півострова залишається нерозгаданою. Саме так окупаційна влада обгрунтовує незаконні розкопки.

"Щороку проводилися розкопки, і вони обов'язково були сенсаційними. Тож ця сенсація обов'язково відбудеться. Головне зрозуміти, чому саме такі знахідки і що за ними стоїть", — каже Вадим Майко.

Додамо, протягом 200 років археологічних досліджень, за винятком українського періоду, найцінніші знахідки вивозилися до Москви та Санкт-Петербурга. Сьогодні, після анексії Криму, росіяни продовжують збагачувати власні музеї за рахунок окупованого півострова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку дронів ГУР на Крим зі знищенням ППО та винищувача. А також про відродження занедбаної військової бази на окупованому півострові.