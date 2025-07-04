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Крим залишиться без питної води вже до серпня — причини

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:38
Екологічна криза в Криму - міліють водойми, а влада РФ нічого з цим не робить
Смарагдове озеро у Криму. Фото ілюстративне: 24 канал

Окупаційна влада Криму продовжує ігнорувати проблему обміління водосховищ півострову. Тим часом рівень рідини у водоймах кожного дня знижується на 1-2 сантиметри, що неминуче призведе до екологічної кризи.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер, посилаючись на дані метеорологів.

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Екологічна криза

Посушливий початок літа в Криму спричинив ще більшу втрату прісної води в регіоні. За даними місцевих гідрологів, червень 2025 року не приніс природної вологи більшості річкових басейнів півострова. Кількість опадів у них коливалася від 1,3 до 43,2 мм, що становило лише половину від норми. Винятком став лише Білогірський район.

Кримські гори, де розташовані витоки основних річок півострова, також не дочекалися на серйозні дощі. Напраклад, на відомому плато Ай-Петрі випало в середньому 4,8 мм опадів за місяць, що є лише 7% від норми. А на Ангарському перевалі — до 20,1 мм (чверть від норми).

Водність рекордно вплала

Такий недобір опадів призвів до того, що водність у басейнах усіх річок Кримського півострова поступово впала. За останній місяць рівень води знижувався на один-два сантиметри на день.

Загалом обсяг водосховищ природного стоку до кінця червня 2025 року у Криму склав 102,85 мільйона кубометрів. А це на 11,48 мільйона кубометрів менше, ніж місяць тому, і на 54,97 мільйона кубометрів менше, ніж на початку червня 2024 року. Однак окупаційна влада півострову, незважаючи на попередження гідрологів, наполегливо ігнорує цю проблему.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ знищує археологічний шар Криму. А також про те, як мілітаризують дітей на півострові.

Одеса Крим вода Новини Одеси водойма
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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