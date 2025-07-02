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Главная Одесса На авто с РЭБами — россияне в Крыму все больше боятся атак ВСУ

На авто с РЭБами — россияне в Крыму все больше боятся атак ВСУ

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 17:17
ВСУ освобождает Крым ударами по тылу, а Аксенов ездит с РЭБом, - Братчук
Удар по Крыму. Фото иллюстративное: UGC via AP

Украина уже постепенно освобождает Крым ударами по тылу врага. Россияне настолько опасаются атак ВСУ, что глава оккупационной власти Сергей Аксенов ездит на машине с РЭБом.

Об этом сообщил представитель Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Удары по Крыму

По словам Сергея Братчука, тема Крыма не исчезла с повестки дня и последние недели показали активность украинских атак на полуострове. По его словам, даже глава оккупационной власти Сергей Аксенов передвигается на машине, оснащенной РЭБом. Однако средства радиоэлектронной борьбы не всегда спасают от ударных дронов, которые сегодня активно работают по военным объектам РФ.

"Тот РЭБ никого не спасет, особенно предателей. И видим по каким объектам сегодня работают силы обороны. В Крыму это средства противовоздушной обороны. Такие удары должны стать более частыми, чтобы мы смогли использовать и другие средства поражения", — говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также отметил рост давления на российскую логистику: на юге Запорожской области усиливается "рельсовая война". Уничтожение эшелонов с техникой и боекомплектом происходит там регулярно.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне глушили связь в Саках, чтобы предотвратить атаки ВСУ по аэродрому. А также о том, зачем РФ возрождает заброшенную советскую базу подводных лодок в Крыму.

Одесса Крым Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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