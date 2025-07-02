ЗСУ звільняє Крим ударами по тилу, а Аксьонов їздить із РЕБом, - Братчук

Удар по Криму. Фото ілюстративне: UGC via AP

Україна вже поступово звільняє Крим ударами по тилу ворога. Росіяни настільки побоюються атак ЗСУ, що очільник окупаційної влади Сергій Аксьонов їздить на машині з РЕБом.

Про це повідомив речник Української Добровольчої Армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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За словами Сергія Братчука, тема Криму не зникла з порядку денного й останні тижні показали активність українських атак на півострові. За його словами, навіть очільник окупаційної влади Сергій Аксьонов пересувається на автівці, оснащеній РЕБом. Однак засоби радіоелектронної боротьби не завжди рятують від ударних дронів, які сьогодні активно працюють по військових об’єктах РФ.

"Той РЕБ нікого не врятує, особливо зрадників. І бачимо по яких об'єктах сьогодні працюють сили оборони. В Криму це засоби протиповітряної оборони. Такі удари мають стати частішими, щоб ми змогли використовувати й інші засоби ураження", — каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також відзначив зростання тиску на російську логістику: на півдні Запорізької області посилюється "рейкова війна". Знищення ешелонів із технікою та боєкомплектом відбувається там регулярно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни глушили зв'язок у Саках, аби запобігти атаці ЗСУ по аеродрому. А також про те, навіщо РФ відроджує занедбану радянську базу підводних човнів у Криму.