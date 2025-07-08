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Главная Одесса РФ опасается за свои корабли в Крыму — бухты пустые

РФ опасается за свои корабли в Крыму — бухты пустые

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 09:20
РФ довела Стрелецкую бухту в Севастополе до упадка
Стрелецкая бухта в Севастополе. Фото: Sevar7867

Россияне довели Стрелецкую бухту в Севастополе до состояния упадка. В последнее время она практически пустует и используется только для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров.

Об этом сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ".

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Бухта в упадке

По данным агентов АТЕШ, российский флот в Севастополе все больше деградирует и приходит в упадок. Стрелецкая бухта, в которой раньше было большое количество боевых судов, сейчас простаивает. Лишь периодически там проходят учения расчетов противодиверсионной обороны.

А боевые корабли, оставшиеся в Севастополе, всегда находятся под угрозой поражения. Поэтому россияне постоянно их перемещают и пытаются безуспешно спрятать, чтобы избежать атак ВСУ.

"Наши агенты продолжают следить за остатками российского флота, оперативно передавая данные Силам обороны Украины. Каждый объект под контролем — ни один корабль не останется незамеченным!" — говорится в сообщении АТЕШ.

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Стрелецкая бухта. Фото: АТЕШ
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Бухта с другого ракурса. Фото: АТЕШ
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Бухта за колючкой. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, как ВСУ уничтожают радиолокационные системы в Крыму. А также о том, как РФ пытается защитить корабли на оккупированном полуострове.

Одесса Крым Новости Одессы Россия флот
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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