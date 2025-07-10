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Главная Одесса Диверсия у Крымского моста — какие последствия

Диверсия у Крымского моста — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 09:42
Диверсия АТЕШ на Крымском мосту - поджог релейного шкафа
Пожар на мосту. Фото иллюстративное: varta1

Партизан движения "АТЕШ" провел успешную диверсию возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма. Он уничтожил релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящей через Керченский мост, чтобы ухудшить логистику ВС РФ.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Участок железной дороги, где партизан АТЕШ уничтожил релейный шкаф, является стратегически важным для российских войск. Именно через него регулярно перебрасываются техника, топливо и личный состав ВС РФ из Крыма на юг Украины.

Удар по этой логистической нити на время задержал важные поставки военных грузов для оккупационной армии.

"Крым всегда будет украинским, а поддержка крымчан - основа нашего движения. Мы продолжим работать в тылу врага, и земля здесь будет гореть под ногами оккупантов!",— говорится в сообщении партизан.

Партизаны движения АТЕШ добавляют, что таких диверсий будет еще больше.

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Горящий шкаф. Фото: АТЕШ
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Перед совершением диверсии Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, что удары ВСУ пугают оккупационные власти Крыма. А также о том, что РФ опасается за свои корабли на полуострове.

Одесса диверсия Новости Одессы Крымский мост АТЕШ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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