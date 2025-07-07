РФ вивозить культурні цінності з окупованого Криму - ГУР України

Фрагмент карнизу доричного ордера із вапняку храму Зевса Генарха та Сотера. Фото ілюстративне: War&Sanctions

Росіяни вже вивезли з окупованого Криму щонайменш 110 культурних цінностей. Викрадення української спадщини здійснюєтьсяя за під прикриттям тимчасових експозицій в містах РФ та археологічних розкопок.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Вивезення цінностей

Головне управління розвідки в рамках проєкту "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію про 110 культурних цінностей у Криму які росіяни привласнили собі. Злочин було здійснено під час археологічних розкопок, що проводяться з 2014 року.

"Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на наступних об’єктах: "Поселення Артезіан", "Генуезька фортеця Чембало", Південне передмістя Херсонесу Таврійського",— йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

Також росіяни вивезли цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр. Крім того до РФ незаконно потрапили експонати, взяті із Національного заповідника "Херсонес Таврійський" під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

Додамо, нелегальні археологічні розкопки проводяться на території тимчасово окупованого Криму й зараз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗСУ знищують РЛС у Криму. А також про те, що представники влади півострову все більше побоюються атак ЗСУ та їздять на авто із РЕБами.