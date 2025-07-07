РФ вывозит культурные ценности из оккупированного Крыма - ГУР Украины

Фрагмент карниза дорического ордера из известняка храма Зевса Генарха и Сотера. Фото иллюстративное: War&Sanctions

Россияне уже вывезли из оккупированного Крыма по меньшей мере 110 культурных ценностей. Похищение украинского наследия осуществляется под прикрытием временных экспозиций в городах РФ и археологических раскопок.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Вывоз ценностей

Главное управление разведки в рамках проекта "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions обнародовало информацию о 110 культурных ценностях в Крыму, которые россияне присвоили себе. Преступление было совершено во время археологических раскопок, проводимых с 2014 года.

"Эти ценности были обнаружены оккупантами во время нелегальных археологических раскопок на следующих объектах: "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало", Южный пригород Херсонеса Таврического",— говорится в сообщении Главного управления разведки.

Также россияне вывезли артефакты с территории городища Кадыковское (римский лагерь), на месте которого оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр. Кроме того, в РФ незаконно попали экспонаты, взятые из Национального заповедника "Херсонес Таврический" под прикрытием временной экспозиции в музее истории Екатеринбурга.

Добавим, нелегальные археологические раскопки проводятся на территории временно оккупированного Крыма и сейчас.

Напомним, недавно мы писали о том, как ВСУ уничтожают РЛС в Крыму. А также о том, что представители власти полуострова все больше опасаются атак ВСУ и ездят на авто с РЭБами.