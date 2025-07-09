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Головна Одеса Звільнення Криму — удари ЗСУ лякають окупаційну владу

Звільнення Криму — удари ЗСУ лякають окупаційну владу

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 09:22
ЗСУ наближають звільнення Криму постійними атаками, що викликає побоювання в окупаційної влади, - Братчук
Вибухи у Криму. Фото Ілюстративне: zakordon.rayon

У Криму все більше наростає тривожність у колах окупаційної влади. Це пов'язано із тим, що ЗСУ завдають удари по військових об'єктах півострову щодня, наближаючи його звільнення.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Тривожність у Криму

Сергій Братчук вважає, що звільнення Криму, скоріш за все, буде відбуватись військово-дипломатичним шляхом. Але є ймовірність того, що ЗСУ відіб'ють півострів і виключно силовим способом, однак це залежить від ситуації на фронті. Принаймні наразі, через постійні удари Сил оборони України, тривожність у колах окупаційної влади постійно зростає.

"Кожного дня туди щось летить, просто не про все повідомляється. І те, що поки що живий гауляйтер Аксьонов пересувається на службових автомобілях з установкою РЕБу, — це багато про що говорить. Їм тривожно", — каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій і Крим ніколи не зникне з порядку денного.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ все більше побоюється за свої кораблі у Криму. А також про те, як ЗСУ нищать радіолокаційні системи на півострові.

Одеса Крим Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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