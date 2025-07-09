ВСУ приближают освобождение Крыма постоянными атаками, что вызывает опасения у оккупационных властей,- Братчук

Взрывы в Крыму. Фото Иллюстративное: zakordon.rayon

В Крыму все больше нарастает тревожность в кругах оккупационных властей. Это связано с тем, что ВСУ наносят удары по военным объектам полуострова каждый день, приближая его освобождение.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

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Тревожность в Крыму

Сергей Братчук считает, что освобождение Крыма, скорее всего, будет происходить военно-дипломатическим путем. Но есть вероятность того, что ВСУ отобьют полуостров и исключительно силовым способом, однако это зависит от ситуации на фронте. По крайней мере пока, из-за постоянных ударов Сил обороны Украины, тревожность в кругах оккупационных властей постоянно растет.

"Каждый день туда что-то летит, просто не обо всем сообщается. И то, что пока живой гауляйтер Аксенов передвигается на служебных автомобилях с установкой РЭБа — это о многом говорит. Им тревожно",— говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что ВСУ готовы к любому развитию событий и Крым никогда не исчезнет с повестки дня.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ все больше опасается за свое корабли в Крыму. А также о том, как ВСУ уничтожают радиолокационные системы на полуострове.