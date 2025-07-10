Диверсія АТЕШ на Кримському мосту - підпал релейної шафи

Пожежа на мосту. Фото ілюстративне: varta1

Партизан руху "АТЕШ" провів успішну диверсію біля населенного пункту Уварове у Ленінському районі Криму. Він знищив релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченський міст, аби погіршити логістику ЗС РФ.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Ділянка залізниці, де партизан АТЕШ знищив релейну шафу, є стратегічно важливою для російських військ. Саме через неї регулярно перекидаються техніка, паливо та особовий склад ЗС РФ із Криму на південь України.

Удар по цій логістичній нитці на певний час затримав важливі постачання військових вантажів для окупаційної армії.

"Крим завжди буде українським, а підтримка кримчан – основа нашого руху. Ми продовжимо працювати в тилу ворога, і земля тут горітиме під ногами окупантів!",— йдеться у повідомленні партизан.

Партизани руху АТЕШ додають, що таких диверсій дедалі буде ще більше.

Палаюча шафа. Фото: АТЕШ

Перед скоєнням диверсії. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що удари ЗСУ лякають окупаційну владу Криму. А також про те, що РФ побоюється за свої кораблі на півострові.