Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Диверсія біля Кримського мосту — які наслідки

Диверсія біля Кримського мосту — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 09:42
Диверсія АТЕШ на Кримському мосту - підпал релейної шафи
Пожежа на мосту. Фото ілюстративне: varta1

Партизан руху "АТЕШ" провів успішну диверсію біля населенного пункту Уварове у Ленінському районі Криму. Він знищив релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченський міст, аби погіршити логістику ЗС РФ.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама
Читайте також:

Диверсія в Криму

Ділянка залізниці, де партизан АТЕШ знищив релейну шафу, є стратегічно важливою для російських військ. Саме через неї регулярно перекидаються техніка, паливо та особовий склад ЗС РФ із Криму на південь України.

Удар по цій логістичній нитці на певний час затримав важливі постачання військових вантажів для окупаційної армії.

"Крим завжди буде українським, а підтримка кримчан – основа нашого руху. Ми продовжимо працювати в тилу ворога, і земля тут горітиме під ногами окупантів!",— йдеться у повідомленні партизан.

Партизани руху АТЕШ додають, що таких диверсій дедалі буде ще більше.

атеш - фото 1
Палаюча шафа. Фото: АТЕШ
атеш - фото 2
Перед скоєнням диверсії. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що удари ЗСУ лякають окупаційну владу Криму. А також про те, що РФ побоюється за свої кораблі на півострові.

Одеса диверсія Новини Одеси Кримський міст АТЕШ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації