Прокуратура Криму оголосила підозру Володимиру Константинову

Володимир Константинов. Фото: Костянтин Михальчевський

Прокуратура Криму оголосила підозру голові окупаційної Державної Ради Республіки Криму у колабораціонізмі, виправдовуванні та пропаганді війни. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Константинова

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Подробиці справи

У 2023 році фігурант надав низку інтерв’ю проросійському телеканалу "Міллет", в яких схвалював окупацію півострова та закликав до подальшого ведення агресивної війни проти України. Зокрема, підозрюваний транслював наративи російської пропаганди, називав тимчасову окупацію півострова поверненням "своїх" земель" та "відновленням справедливості", ідентифікував Крим як територію, що "на законних підставах увійшла до складу РФ за підсумками Другої світової війни".

Також підозрюваний обґрунтовував збройну агресію РФ необхідністю "денацифікації" і "демілітаризації" України та "убезпеченням Росії від загрози з боку Заходу". Окрім того, він закликав продовжувати війну, завдати стратегічної поразки Заходу на території України, окупувати Одесу і Харків.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 КК України (публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України), ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 436 (пропаганда війни), та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ та тимчасової окупації частини територій України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про Володимира Константинова

З грудня 2001 року до березня 2010 року Володимир Константинов був президентом корпорації "Укрросбуд". З березня 2010 року до березня 2014 року — головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

А з березня 2014 року, після захоплення півострову, посадовець перейшов на бік РФ та очолив окупаційну Державну Раду Республіки Крим. Наразі він перебуває під міжнародними санкціями країн США, Канади, Японії, Європейського Союзу, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ готується до відбиття наступу на Крим. А також про диверсію партизанів біля Керченського мосту.