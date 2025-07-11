Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ готується до відбиття атаки ЗСУ на Крим — як саме

РФ готується до відбиття атаки ЗСУ на Крим — як саме

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:20
РФ у Криму готуються до відбиття наступу ЗСУ - обладнюють нові вогневі точки
Військовий РФ. Фото ілюстративне: SEAN GALLUP

На тлі ударів ЗСУ по військовим об'єктам у Криму, росіяни все більше побоюються повномасштабного наступу на півострів. Так, військові РФ вже почали обладнувати нові бетонні вогневі точки на дорогах поблизу Севастополя.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Вогневі точки

Мешканці Севастополю та його околиць помічають нові вогневі точки на всіх головних дорогах, що ведуть до міста, а також на з'їздах із них. Вони якісно відрізняються від тих, що фіксувалися раніше.

Старі вогневі точки були споруджені лише з мішків із піском. У нових нижня частина скаладається з бетонних блоків, а верхня — із бруса та дощок. Це може свідчити або про підготовку до відбиття ймовірного наступу ЗСУ на Крим, або про розпил коштів, які РФ виділяє на "оборону" окупованого півострову.

None - фото 1
Нова вогнева точка. Фото: Кримський вітер
None - фото 2
Вогнева точка на дорозі. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсію партизанів біля Кримського мосту. А також про те, чому РФ побоюється за свої кораблі на анексованому півострові.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації