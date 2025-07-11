РФ у Криму готуються до відбиття наступу ЗСУ - обладнюють нові вогневі точки

Військовий РФ. Фото ілюстративне: SEAN GALLUP

На тлі ударів ЗСУ по військовим об'єктам у Криму, росіяни все більше побоюються повномасштабного наступу на півострів. Так, військові РФ вже почали обладнувати нові бетонні вогневі точки на дорогах поблизу Севастополя.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Вогневі точки

Мешканці Севастополю та його околиць помічають нові вогневі точки на всіх головних дорогах, що ведуть до міста, а також на з'їздах із них. Вони якісно відрізняються від тих, що фіксувалися раніше.

Старі вогневі точки були споруджені лише з мішків із піском. У нових нижня частина скаладається з бетонних блоків, а верхня — із бруса та дощок. Це може свідчити або про підготовку до відбиття ймовірного наступу ЗСУ на Крим, або про розпил коштів, які РФ виділяє на "оборону" окупованого півострову.

Нова вогнева точка. Фото: Кримський вітер

Вогнева точка на дорозі. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсію партизанів біля Кримського мосту. А також про те, чому РФ побоюється за свої кораблі на анексованому півострові.