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Главная Одесса РФ готовится к отражению атаки ВСУ на Крым — как именно

РФ готовится к отражению атаки ВСУ на Крым — как именно

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Дата публикации 11 июля 2025 09:20
РФ в Крыму готовятся к отражению наступления ВСУ - оборудуют новые огневые точки
Военный РФ. Фото иллюстративное: SEAN GALLUP

На фоне ударов ВСУ по военным объектам в Крыму россияне все больше опасаются полномасштабного наступления на полуостров. Так, военные РФ уже начали оборудовать новые бетонные огневые точки на дорогах вблизи Севастополя.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Огневые точки

Жители Севастополя и его окрестностей замечают новые огневые точки на всех главных дорогах, ведущих в город, а также на съездах с них. Они качественно отличаются от тех, что фиксировались ранее.

Старые огневые точки были сооружены лишь из мешков с песком. У новых нижняя часть строится из бетонных блоков, а верхняя — из бруса и досок. Это может свидетельствовать либо о подготовке к отражению вероятного наступления ВСУ на Крым, либо о распиле средств, которые РФ выделяет на "оборону" оккупированного полуострова.

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Новая огневая точка. Фото: Крымский ветер
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Огневая точка на дороге. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о диверсии партизан возле Крымского моста. А также о том, почему РФ опасается за свои корабли на аннексированном полуострове.

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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