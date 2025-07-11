РФ в Крыму готовятся к отражению наступления ВСУ - оборудуют новые огневые точки

Военный РФ. Фото иллюстративное: SEAN GALLUP

На фоне ударов ВСУ по военным объектам в Крыму россияне все больше опасаются полномасштабного наступления на полуостров. Так, военные РФ уже начали оборудовать новые бетонные огневые точки на дорогах вблизи Севастополя.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Огневые точки

Жители Севастополя и его окрестностей замечают новые огневые точки на всех главных дорогах, ведущих в город, а также на съездах с них. Они качественно отличаются от тех, что фиксировались ранее.

Старые огневые точки были сооружены лишь из мешков с песком. У новых нижняя часть строится из бетонных блоков, а верхняя — из бруса и досок. Это может свидетельствовать либо о подготовке к отражению вероятного наступления ВСУ на Крым, либо о распиле средств, которые РФ выделяет на "оборону" оккупированного полуострова.

Новая огневая точка. Фото: Крымский ветер

Огневая точка на дороге. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о диверсии партизан возле Крымского моста. А также о том, почему РФ опасается за свои корабли на аннексированном полуострове.