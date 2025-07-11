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Головна Одеса Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото)

Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото)

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 12:35
Наслідки обстрілу Одеси 11 липня
Пошкоджене обстрілом авто. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вдень ЗС РФ знов здійснили дронову атаку на Одесу. Внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури отримали поранення вісім мешканців міста, їм надається медична допомога.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Наслідки атаки

Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі сильно постраждала цивільна інфраструктура. Обстрілом пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, а також стайня. Крім того, ворожі безпілотники знищили автомобілі містян.

Наразі вже відомо про вісім постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Стало відомо про наслідки атаки на Одесу — є поранені - фото 1
Повідомлення міськради. Фото: скриншот з посту міськради
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 2
Уламки після атаки. Фото: Новини.LIVE
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 3
Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 4
Знищені гаражі. Фото: Новини.LIVE
Денний обстріл Одеси — стали відомі наслідки (перші фото) - фото 5
Біля шиномонтажу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про потужні вибухи, які лунали сьогодні в Одесі. А також про те, що під час обстрілу міста було поранено Григорія Мельниченка, зятя ексголови одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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