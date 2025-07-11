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Главная Одесса Обстрел Одессы — был ранен зять экс-главы Одесской ОГА

Обстрел Одессы — был ранен зять экс-главы Одесской ОГА

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 12:00
Во время обстрела Одессы был ранен Григорий Мельниченко, бывший зять Гриневецкого
Григорий Мельниченко. Фото: comments.ua

Зять экс-главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого Григорий Мельниченко был ранен во время налета на Одессу. Взрыв дрона разбил окно в его машине, а осколок стекла разрезал ухо экс-чиновника.

Об этом Григорий Мельниченко сообщил в соцсетях.

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Ранение Мельниченко

Григорий Мельниченко выложил видео, в котором рассказал, что в результате взрыва "шахеда" было разбито стекло в его авто. Осколок окна задел ухо экс-главы Белгород-Днестровского райсовета. Во время атаки он ехал по улице Генуэзской в Одессе.

"Ехал по Генуэзской, летел "шахед", после взрыва стекло было разбито. Боковое было открыто. Осколком ухо поцарапало. Так что во время тревоги на улице не шастайте!" — говорит Григорий Мельниченко на видео.

Чем известен Григорий Мельниченко

С 2020 года по 2023-й Григорий Мельниченко занимал должность председателя районного совета Белгород-Днестровского района и был депутатом от партии "Доверяй делам". Является зятем экс-главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

Был снят с должности после того, как стал фигурантом уголовного дела по краже катера у Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа стоимостью 2,7 миллиона гривен. После этого НАПК выявило в его декларациях несоответствия на 60 миллионов гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе раздавались взрывы. А также об убытках от обстрелов города.

Одесса обстрелы Сергей Гриневецкий Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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