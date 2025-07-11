Труханов про ЮНЕСКО, Одесу та культурні заходи в Римі і Венеції

Одеський оперний театр. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса готує культурні заходи в деяких італійських містах. Крім того, Геннадій Труханов проконсультується з мером Риму Роберто Гуальтьєрі щодо збереження культурної спадщини.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов під час конференції з відновлення України в Римі повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Заходи в Італії

За словами Геннадія Труханова, наразі тривають важливі перемовини щодо розвитку культурної сфери нашого міста. Вони розпочалися після сесії ЮНЕСКО в Парижі. Мер анонсував підготовку "Днів Одеси" в Римі та Венеції — яскравих заходів, присвячених українській культурі.

"Ми плануємо дуже гарні, сильні такі заходи і в Венеції, і в Римі. Це будуть дні Одеси. Української Одеси. Я поки що не хочу відкривати всю інформацію, але це буде дуже яскравий захід",— сказав Геннадій Труханов.

Управління культурною спадщиною

Геннадій Труханов також додав, що в Одесі поки немає органів управління культурною спадщиною. Тому міський голова сказав, під час зустрічі з мером Риму Роберто Гуальтьєрі проконсультується з італійським колегою з цього приводу, аби перейняти досвід.

"Ми маємо зробити якомога скоріше орган управління. На жаль, жодне місто України не має такого досвіду, тому маю надію, що зустріч, яка запланована з мером Риму, нам допоможе. Він розповість, яка структура займається збереженням і управлінням культурної спадщини", — каже Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що сума збитків від атак РФ зростає кожного дня. А також про те, що Одеса отримає грант від Італії.