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Головна Одеса Одещина отримає грант від Італії — на що підуть гроші

Одещина отримає грант від Італії — на що підуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 11:05
Італія надасть гранти на відновлення Одещини та - іригаційні системи та пам'ятки архітектури в Одесі
Пошкоджена обстрілом філармонія в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кабмін схвалив два гранти від Італії загальним обсягом понад 63 мільйони євро для Одеси та області. Ці гроші підуть на реставрацію пам'яток архітектури та модернізацію зрошувальних систем.

Про це повдіомляє Міністерство економіки України.

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Ухвала уряду

Уряд України погодив проект Грантової угоди між Україною та Італією за програмою "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону". Відповідний документ підпишуть сьогодні у Римі під час Ukraine Recovery Conference-2025. 

На що підуть гроші

27,5 млн. євро грантових коштів, які планує виділити Італія, спрямують на відновлення пам'яток архітектури в Одесі. Зокрема, це стосується:

  • Одеської філармонії (колишня Нова біржа),
  • Палацу Потоцьких,
  • Палацу Абази (Музей Західного та Східного мистецтва),
  • Літературного музею. 

Італійці також планують модернізувати Татарбунарську та Кілійську іригаційні системи в Одеській області, що особливо важливо в умовах кліматичних змін та посух. Їхнє відновлення необхідно не лише аграрної економіки, а й для продовольчої безпеки. На це виділять ще 6,1 мільйон євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гранти для медоварів та виноробів Одещини. А також про те, чому швейцарці не виділили гроші на реформування  системи управління відходами.

Одеса Італія Одеська область Новини Одеси гранти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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