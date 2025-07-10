Італія надасть гранти на відновлення Одещини та - іригаційні системи та пам'ятки архітектури в Одесі

Пошкоджена обстрілом філармонія в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кабмін схвалив два гранти від Італії загальним обсягом понад 63 мільйони євро для Одеси та області. Ці гроші підуть на реставрацію пам'яток архітектури та модернізацію зрошувальних систем.

Про це повдіомляє Міністерство економіки України.

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На що підуть гроші

27,5 млн. євро грантових коштів, які планує виділити Італія, спрямують на відновлення пам'яток архітектури в Одесі. Зокрема, це стосується:

Одеської філармонії (колишня Нова біржа),

Палацу Потоцьких,

Палацу Абази (Музей Західного та Східного мистецтва),

Літературного музею.

Італійці також планують модернізувати Татарбунарську та Кілійську іригаційні системи в Одеській області, що особливо важливо в умовах кліматичних змін та посух. Їхнє відновлення необхідно не лише аграрної економіки, а й для продовольчої безпеки. На це виділять ще 6,1 мільйон євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гранти для медоварів та виноробів Одещини. А також про те, чому швейцарці не виділили гроші на реформування системи управління відходами.