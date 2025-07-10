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Главная Одесса Одесчина получит грант от Италии — на что пойдут деньги

Одесчина получит грант от Италии — на что пойдут деньги

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 11:05
Италия предоставит гранты на восстановление Одесской области и - ирригационные системы и памятники архитектуры в Одессе
Поврежденная обстрелом филармония в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Кабмин одобрил два гранта от Италии общим объемом более 63 миллионов евро для Одессы и области. Эти деньги пойдут на реставрацию памятников архитектуры и модернизацию оросительных систем.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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Постановление правительства

Правительство Украины согласовало проект Грантового соглашения между Украиной и Италией по программе "Восстановление и сохранение культурного наследия Одесского региона". Соответствующий документ подпишут сегодня в Риме во время Ukraine Recovery Conference-2025.

На что пойдут деньги

27,5 млн. евро грантовых средств, которые планирует выделить Италия, направят на восстановление памятников архитектуры в Одессе. В частности, это касается:

  • Одесской филармонии (бывшая Новая биржа),
  • Дворца Потоцких,
  • Дворца Абазы (Музей Западного и Восточного искусства),
  • Литературного музея.

Итальянцы также планируют модернизировать Татарбунарскую и Килийскую ирригационные системы в Одесской области, что особенно важно в условиях климатических изменений и засух. Их восстановление необходимо не только аграрной экономике, но и для продовольственной безопасности. На это выделят еще 6,1 миллион евро.

Напомним, недавно мы писали о грантах для медоваров и виноделов Одесской области. А также о том, почему швейцарцы не выделили деньги на реформирование системы управления отходами.

Одесса Италия Одесская область Новости Одессы гранты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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