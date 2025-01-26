Гранти для медоробів та виноварів — умови

Виноградні грона на кущах. Фото ілюстративне: pixabay

Українські виробники меду та тихих вин можуть отримати державні гранти за допомогою програми "Власна справа". Суми сягають мільйона гривень.

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення ДМР.

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Повідомлення ДМР. Фото: скриншот

Кому і на які суми розраховувати

Мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень можна отримати, навіть якщо немає ніякого досвіду підприємницької діяльності. Але щоб виділили понад 75 тисяч, необхідно створити щонайменше 1-2 робочих місця. Виняток робитимуть лише для громадян до 25 років, які зареєстрували ФОП. Такі підприємці зможуть отримати до 150 тисяч гривень.

Ветеранам спростили процедуру отримання грантів

Крім того, значно спростили отримання грантів ветеранам та родинам загиблих захисників, чи військових з інвалідністю. Але для дотації від 500 тисяч до 1 мільйона гривень ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше 12 місяців.

Подати заявку на грант можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що українці можуть отримати грошову допомогу від USAID у розмірі 700 доларів. Також Ощадбанк пропонує гранти для ветеранів, які хочуть розпочати власний бізнес.