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Виноделы и медовары Одесчины могут получить грант — условия

26 января 2025 14:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Гранты для медоделов и виновников - условия
Виноградные гроздья на кустах. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинские производители меда и тихих вин могут получить государственные гранты с помощью программы "Собственное дело". Суммы достигают миллиона гривен.

Об этом сообщает  Инспекция по вопросам труда и занятости населения ДМР.

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Сообщение ДМР. Фото: скриншот

Кому и на какие суммы рассчитывать

Микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен можно получить, даже если нет никакого опыта предпринимательской деятельности. Но чтобы выделили более 75 тысяч, необходимо создать минимум 1-2 рабочих места. Исключение будут делать только для граждан до 25 лет, которые зарегистрировали ФЛП. Такие предприниматели смогут получить до 150 тысяч гривен.

Ветеранам упростили процедуру получения грантов

Кроме того, значительно упростили получение грантов ветеранам и семьям погибших защитников, или военных с инвалидностью. Но для дотации от 500 тысяч до 1 миллиона гривен ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев.

Подать заявку на грант можно по ссылке.

Напомним, недавно мы писали о том, что украинцы могут получить денежную помощь от USAID в размере 700 долларов. Также Ощадбанк предлагает гранты для ветеранов, которые хотят начать собственный бизнес.

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