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Главная Одесса Дни Одессы в Риме и Венеции — что уже известно

Дни Одессы в Риме и Венеции — что уже известно

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:32
Труханов о ЮНЕСКО, Одессе и культурных мероприятиях в Риме и Венеции
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса готовит культурные мероприятия в некоторых итальянских городах. Кроме того, Геннадий Труханов проконсультируется с мэром Рима Роберто Гуальтьери относительно сохранения культурного наследия.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов во время конференции по восстановлению Украины в Риме сообщил журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец.

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Мероприятия в Италии

По словам Геннадия Труханова, сейчас продолжаются важные переговоры по развитию культурной сферы нашего города. Они начались после сессии ЮНЕСКО в Париже. Мэр анонсировал подготовку "Дней Одессы" в Риме и Венеции — ярких мероприятий, посвященных украинской культуре.

"Мы планируем очень хорошие, сильные такие мероприятия и в Венеции и в Риме. Это будут дни Одессы. Украинской Одессы. Я пока не хочу открывать всю информацию, но это будет очень яркое мероприятие",— сказал Геннадий Труханов.

Управление культурным наследием

Геннадий Труханов также добавил, что в Одессе пока нет органов управления культурным наследием. Поэтому  городской голова, во время встречи с мэром Рима Роберто Гуальтьери, проконсультируется с итальянским коллегой по этому поводу, чтобы перенять опыт.

"Мы должны сделать как можно скорее орган управления. К сожалению, ни один город Украины не имеет такого опыта, поэтому надеюсь, что встреча которая запланирована с мэром Рима нам поможет. Он расскажет какая структура занимается сохранением и управлением культурного наследия",— говорит Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о том, что сумма ущерба от атак РФ растет каждый день. А также о том, что Одесса получит грант от Италии.

 

Одесса Италия Геннадий Труханов Венеция Новости Одессы конференция по восстановлению Украины в Риме
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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