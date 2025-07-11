В Одесі потужний вибух - обстріл

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В Одесі щойно почули вибух. А після нього — ще декілька. Моніторингові канали повідомляють про атаку шахедів на Одесу. Є ймовірність влучань, тому краще спускатися в укриття.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Близько 9:40 в регіоні оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про 10 шахедів в акваторії Чорного моря. За кілька хвилин пролунало декілька вибухів.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет.