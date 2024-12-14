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До пів сотні ракет на чергуванні — ситуація з кораблями у морях

14 грудня 2024 10:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія тримає 7 кораблів із ракетами у Середземному морі
Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Чорному морі немає російських ракетоносіїв, та ситуація дуже динамічна і може змінюватися протягом короткого часу. Водночас Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

Станом на 06:00 14 грудня в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 7 російських кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати до 41 ракети.

Рух морем продовжується

За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря не пройшло жодне судно, тоді як до Азовського моря увійшли 7 суден, з них 3 прибули з протоки Босфор.

Водночас Росія продовжує порушувати міжнародні морські правила, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, чим нехтує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS, 1974), наголошують військові.

Нагадаємо, російські загарбники вночі запустили Україною 132 ударних дрони. Також ми писали, що в Одеській області військові моряки збили три цілі. 

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракетоносій

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