Россия держит 7 кораблей с ракетами в Средиземном море

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море нет российских ракетоносителей, но ситуация очень динамична и может изменяться в течение короткого времени. В то же время Россия держит в Средиземном море более сорока ракет.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

По состоянию на 06:00 14 декабря в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 7 российских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп может достигать 41 ракеты.

Движение по морю продолжается

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море не прошло ни одно судно, в то время как в Азовское море вошли 7 судов, из них 3 прибыли из пролива Босфор.

В то же время, Россия продолжает нарушать международные морские правила, выключая системы автоматической идентификации судов, чем пренебрегает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS, 1974), отмечают военные.

Напомним, российские захватчики ночью запустили Украиной 132 ударных дрона. Также мы писали, что в Одесской области военные моряки сбили три цели.