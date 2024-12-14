ВМС ЗСУ знищили 3 ворожих "Шахеди" під час повітряної атаки

Ударні дрони у нічному небі. Фотоколаж: Новини.LIVE

Вночі росіяни вкотре атакували Одеський регіон ударними дронами. Під час повітряної атаки підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України знищили три ворожих дрони-камікадзе.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Сьогодні вночі, під час чергової повітряної атаки російських агресорів, підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України змогли знищити три ворожі дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

"Підрозділи ВМС ЗСУ, разом з іншими частинами Сил оборони України, продовжують ефективно виконувати завдання з протидії ворожим атакам на всіх фронтах — на землі, в морі та в повітрі. Відважні військовослужбовці ВМС ЗСУ показують незламність та здатність захистити Україну від агресора", — написали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, В Одеській області скасували екстрені відключення світла, регіон повертається до графіків. Також ми писали, що у Дарницькому районі Києва впали уламки дрона.