Екстрені скасовані: графіки відключень світла на 14 грудня в Одесі та області

Енергетик після ремонту обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Майже добу Одещина прожила в екстрених відключеннях світла, сьогодні уранці, 14 грудня їх скасували. Регіон повертається до стабілізаційних відключень. Це означає, що електропостачання подаватимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 14 грудня

1 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.

2 група: відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

3 група: відключення з 01:00 до 04:00 та з 10:00 до 13:00.

4 група: відключення з 03:00 до 05:00, з 12:00 до 14:00, та з 19:00 до 23:00.

5 група: відключення з 04:00 до 07:00 та з 13:00 до 16:00.

6 група: відключення з 13:00 до 17:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 13 грудня, вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Також експерт спрогнозував, що під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження світла до 15 годин на добу.