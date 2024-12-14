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На Одесчине отменили экстренные отключения света — какие графики

14 декабря 2024 09:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Экстренные упразднены: графики отключений света на 14 декабря в Одессе и области
Энергетик после ремонта оборудования. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Почти сутки Одесчина прожила в экстренных отключениях света, сегодня утром 14 декабря их отменили. Регион возвращается к стабилизационным отключениям. Это означает, что электроснабжение будет подаваться по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 14 декабря

1 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00.
2 группа: отключение с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
3 группа: отключение с 01:00 до 04:00 и с 10:00 до 13:00.
4 группа: отключение с 03:00 до 05:00, с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.
5 группа: отключение с 04:00 до 07:00 и с 13:00 до 16:00.
6 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, российские войска в пятницу, 13 декабря, в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Также эксперт спрогнозировал, что при длительных низких температурах воздуха возможны ограничения света до 15 часов в сутки.

Одесса электроэнергия Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы графики отключений света

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