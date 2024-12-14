Экстренные упразднены: графики отключений света на 14 декабря в Одессе и области

Энергетик после ремонта оборудования. Фото: ДТЭК

Почти сутки Одесчина прожила в экстренных отключениях света, сегодня утром 14 декабря их отменили. Регион возвращается к стабилизационным отключениям. Это означает, что электроснабжение будет подаваться по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 14 декабря

1 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00.

2 группа: отключение с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

3 группа: отключение с 01:00 до 04:00 и с 10:00 до 13:00.

4 группа: отключение с 03:00 до 05:00, с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.

5 группа: отключение с 04:00 до 07:00 и с 13:00 до 16:00.

6 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, российские войска в пятницу, 13 декабря, в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Также эксперт спрогнозировал, что при длительных низких температурах воздуха возможны ограничения света до 15 часов в сутки.