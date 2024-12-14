Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дроновая атака на Одесчину — сколько целей уничтожили ночью arrow

Дроновая атака на Одесчину — сколько целей уничтожили ночью

14 декабря 2024 09:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ВМС ВСУ уничтожили 3 вражеских "Шахеда" во время воздушной атаки
Ударные дроны в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ночью россияне в очередной раз атаковали Одесский регион ударными дронами. Во время воздушной атаки подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили три вражеских дрона-камикадзе.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:
Дроновая атака на Одесщину - сколько целей уничтожили над Черным морем - фото 1
Сообщения ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Одесской области

Сегодня ночью, во время очередной воздушной атаки российских агрессоров, подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины смогли уничтожить три вражеских дрона-камикадзе типа "Shahed-136".

"Подразделения ВМС ВСУ вместе с другими частями Сил обороны Украины продолжают эффективно выполнять задачи по противодействию враждебным атакам на всех фронтах — на земле, в море и в воздухе. Отважные военнослужащие ВМС ВСУ показывают несокрушимость и способность защитить Украину от агрессора", — написали в ВМС ВСУ.

Напомним, в Одесской области отменили экстренные отключения света, регион возвращается к графикам. Также мы писали, что в Дарницком районе Киева упали обломки дрона.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы дроны атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:30 Почти полсотни ракет на дежурстве — ситуация с кораблями в морях

10:17 В небе нескольких штатов США ежедневно летают НЛО — подробности

10:13 АТЕШ обнаружил базу РФ, контролирующую небо над Крымом

10:12 Украинцы начали больше платить за отопление в 2024 году — причина

10:10 Анчелотти может покинуть Реал ради клуба с еще одним украинцем

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:00 На трассе Одесса-Рени собираются пробки — где именно

09:44 На КПП стоят десятки машин – очереди на границе Украины

09:33 Полиция показала последствия удара России по Киевщине — фото

09:26 Россия атаковала ночью 11 областей дронами — что удалось сбить

09:25 Дроновая атака на Одесчину — сколько целей уничтожили ночью

10:30 Почти полсотни ракет на дежурстве — ситуация с кораблями в морях

10:17 В небе нескольких штатов США ежедневно летают НЛО — подробности

10:13 АТЕШ обнаружил базу РФ, контролирующую небо над Крымом

10:12 Украинцы начали больше платить за отопление в 2024 году — причина

10:10 Анчелотти может покинуть Реал ради клуба с еще одним украинцем

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:00 На трассе Одесса-Рени собираются пробки — где именно

09:44 На КПП стоят десятки машин – очереди на границе Украины

09:33 Полиция показала последствия удара России по Киевщине — фото

09:26 Россия атаковала ночью 11 областей дронами — что удалось сбить

09:25 Дроновая атака на Одесчину — сколько целей уничтожили ночью

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК