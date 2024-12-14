ВМС ВСУ уничтожили 3 вражеских "Шахеда" во время воздушной атаки

Ударные дроны в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Ночью россияне в очередной раз атаковали Одесский регион ударными дронами. Во время воздушной атаки подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили три вражеских дрона-камикадзе.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сегодня ночью, во время очередной воздушной атаки российских агрессоров, подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины смогли уничтожить три вражеских дрона-камикадзе типа "Shahed-136".

"Подразделения ВМС ВСУ вместе с другими частями Сил обороны Украины продолжают эффективно выполнять задачи по противодействию враждебным атакам на всех фронтах — на земле, в море и в воздухе. Отважные военнослужащие ВМС ВСУ показывают несокрушимость и способность защитить Украину от агрессора", — написали в ВМС ВСУ.

Напомним, в Одесской области отменили экстренные отключения света, регион возвращается к графикам. Также мы писали, что в Дарницком районе Киева упали обломки дрона.