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Главная Одесса В Одессе прогремел взрыв — что известно

В Одессе прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:50
В Одессе прозвучали взрывы - обстрел
Дым в небе. Фото: politeka

В Одессе только что услышали взрыв. А после него — еще несколько. Мониторинговые каналы сообщают об атаке шахедов на Одессу. Есть вероятность попаданий, поэтому лучше спускаться в укрытие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Около 9:40 в регионе объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о 10 шахедах в акватории Черного моря. За несколько минут прозвучало несколько взрывов. В небе можно увидеть дым. Горожанам лучше спуститься в укрытия.

В Одессе прогремел взрыв — что известно - фото 1
Сообщение о подростке шахедов. Фото: скриншот поста sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. А также об убытках от обстрелов Одессы.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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