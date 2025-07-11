Під час обстрілу Одеси було поранено Григорія Мельниченка, колишнього зятя Гриневецького

Григорій Мельниченко. Фото: comments.ua

Зятя ексголови Одеської ОДА Сергія Гриневецького Григорія Мельниченка було поранено під час нальоту на Одесу. Вибух дрону розбив вікно в його машині, а уламок скла розрізав вухо ексчиновника.

Про це Григорій Мельниченко повідомив у соцмережах.

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Поранення Мельниченка

Григорій Мельниченко виклав відео, в якому розповів, що внаслідок вибуху "шахеда" було розбите вікно в його авто. Уламок скла зачепив вухо ексголови Білгород-Дністровської райради. Під час атаки він їхав по вулиці Генуезькій в Одесі.

"Їхав по Генуезській, летів "шахед", після вибуху скло було розбито. Бокове було відчинене. Уламком вухо поцарапало. Так що під час тривоги на вулиці не шастайте!" — каже Григорій Мельниченко на відео.

Чим відомий Григорій Мельниченко

З 2020 року по 2023-й Григорій Мельниченко обіймав посаду головою районної ради Білгород-Дністровського району та був депутатом від партії "Довіряй ділам". Є зятем ексочільника Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Був знятий з посади після того, як став фігурантом кримінальної справи по крадіжці катера біля Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу вартістю 2,7 мільйона гривень. Після цього НАЗК виявило у його деклараціях невідповідності на 60 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі лунали вибухи. А також про збитки від обстрілів міста.